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Erzurum 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Erzurum 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 31°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C, gece ise 14°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %53 seviyelerinde seyredecek.

29 Temmuz Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C civarında kalacak. 30 Temmuz Çarşamba hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 32°C'ye kadar çıkacak. 31 Temmuz Perşembe günü de hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sıcak çarpması riskini azaltabilir. Rüzgarın batı yönünden esmesi serinleme sağlayacak. Ancak rüzgar hızı artabileceği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Özellikle 30 Temmuz Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık 32°C'ye kadar çıkacak. Güneş ışınlarının daha az etkili olacağı bu günlerde bile güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de önemlidir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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