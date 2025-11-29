Erzurum 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 8°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık -5°C'ye düşecek. Nem oranı %85 seviyesinde bulunacak. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:13, gün batımı ise 16:49 olarak hesaplandı.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Kasım Pazar günü sıcaklık 6°C olacak. 1 Aralık Pazartesi günü ise 4°C civarında seyretmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4-6°C arasında değişim gösterecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -6 ile -7°C arasında kalacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle soğuk ve serin olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Donma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Sahada çalışanlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarına uygun hazırlık yapmalı. Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.