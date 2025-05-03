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Erzurum 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında olur. Gece sıcaklıkları ise 1°C'ye kadar düşebilir. Bu tarihte yağış beklenmemektedir.

Erzurum 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

4 Mayıs Pazar günü hava kısmen güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 16°C civarında kalır. 5 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 12°C, gece sıcaklıkları ise 4°C civarındadır. 6 Mayıs Salı günü yağış koşulları devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları 0°C civarında olacaktır. 7 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C'ye kadar yükselebilir.

Erzurum'un Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 6°C ile 13°C arasında değişir. Bu sıcaklıklar nadiren 7°C altına inmekte veya 23°C üzerine çıkmaktadır. Gündüz düşük sıcaklıklar 3°C ile 0°C arasında değişir. Bu sıcaklıklar nadiren -3°C altına inmekte veya 7°C üzerine çıkmaktadır. Mayıs ayı boyunca Erzurum'da yağmurlu gün olma ihtimali ayın başında %31, sonunda ise %23 düzeyine düşmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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