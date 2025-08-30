Erzurum 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak. Gündüz sıcaklığının 32°C civarında, gece sıcaklığının ise 10°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %30, akşam %57 ve gece %80 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C civarında olacak. 1 Eylül Pazartesi, 2 Eylül Salı ve 3 Eylül Çarşamba günlerinde sıcaklık 31°C, 30°C ve 28°C olarak öngörülüyor. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C, 5 Eylül Cuma günü ise 30°C civarında olacak. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 28°C ile 32°C arasında, gece sıcaklıkları ise 8°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları için dikkatli olmaları önerilmektedir.

Ağustos ayında Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 36 mm olup, nem oranı %55 civarındadır. Eylül ayında ise gündüz sıcaklıkları ortalama 19.8°C, gece sıcaklıkları ise 7.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 26 mm olup, nem oranı %51 civarındadır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca rüzgarın artmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlanmalıdır.