HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 30 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla soğuk ve parçalı bulutlu hava koşulları hâkim olacak. Gündüz sıcaklık 9°C seviyesinde ölçülürken, gece ise -4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Sonraki günlerde sıcaklık 12-14°C arasında değişim gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşen hava sıcaklıkları dikkat gerektiriyor. Gün boyunca güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. İşte detaylar...

Erzurum 30 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü, hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9°C civarındadır. Gece ise sıcaklık -4°C'ye kadar düşecektir. Nem oranı %85 olarak ölçülmüştür. Rüzgar hızı 4.7 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:17'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ekim Cuma günü sıcaklık 14°C'ye kadar yükselebilir. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 12°C civarında seyredecektir. Bu dönemde hava genellikle güneşlidir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları hızla düşebilir. Bu durum, sabah saatlerinde sis oluşumuna ve yer yer don olaylarına yol açabilir. Bu nedenle, sabahları yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşımaktadır. Gün içerisinde güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacaktır.

Özetle, Erzurum'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü soğuk ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 12-14°C, geceleri ise -4°C civarında seyredecektir. Sabah ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklara hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.