Erzurum 30 Ekim Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü, hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9°C civarındadır. Gece ise sıcaklık -4°C'ye kadar düşecektir. Nem oranı %85 olarak ölçülmüştür. Rüzgar hızı 4.7 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:17'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ekim Cuma günü sıcaklık 14°C'ye kadar yükselebilir. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 12°C civarında seyredecektir. Bu dönemde hava genellikle güneşlidir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları hızla düşebilir. Bu durum, sabah saatlerinde sis oluşumuna ve yer yer don olaylarına yol açabilir. Bu nedenle, sabahları yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşımaktadır. Gün içerisinde güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacaktır.

Özetle, Erzurum'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü soğuk ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 12-14°C, geceleri ise -4°C civarında seyredecektir. Sabah ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklara hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.