Erzurum 30 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında.

Gece sıcaklığının ise 3°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Rüzgar batı yönünden saatte 24 kilometre hızla esecek.

Ekim ayının ilk günlerinde Erzurum'da hava koşulları serin ve yağışlıdır. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 16°C olacak. Gece ise sıcaklık 4°C'ye inecek. 2 Ekim Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. 3 Ekim Cuma günü orta kuvvetli yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 16.5°C, gece ise 6.2°C olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Gün içinde güneşli ve ılıman hava koşulları olsa da ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yanınızda yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Rüzgar batı yönünden esmektedir. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanarak serin havadan ve olası yağışlardan korunabilirsiniz. Bu şekilde daha konforlu bir gün geçireceksiniz.

