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Erzurum 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava durumu öngörülmektedir.

Erzurum 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecektir. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yaz aylarındaki tipik değerlerinin üzerindedir. Özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklenmektedir. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C, 1 Ağustos Cuma günü ise 30°C civarında olması tahmin edilmektedir. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 31°C seviyelerine ulaşması öngörülmektedir. Bu dönemde hava koşullarının kısmen güneşli ve sıcak geçmesi beklenmektedir.

Sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak ve bol su tüketmekle hafifletilebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, şapka ve güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte serinlemek amacıyla pencere ve kapıların açılması gerekir. Ancak güvenlik açısından dikkatli olunmalıdır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kısmen güneşli hava koşullarının hakim olması beklenmektedir. Bu dönemde, özellikle sıcak saatlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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