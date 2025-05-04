Erzurum 4 Mayıs Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü, kısmen güneşli ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacaktır. Bu dönem boyunca, bölge genelde yağışlı bir hava patterniyle karşı karşıya kalacaktır. Özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi mümkündür. Hafta ortasında, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. 8 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanaklar olabilir. Hafta sonuna doğru, 10 Mayıs Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, Erzurum'daki hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde, su birikintilerinden uzak durulmalı ve yolculuklarda dikkatli olunmalıdır. Mayıs ayı boyunca, bölgede ortalama yüksek sıcaklıkların 13°C civarında, düşük sıcaklıkların ise 3°C civarında olması beklenmektedir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.