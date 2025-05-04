HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 4 Mayıs Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bugün Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

Erzurum 4 Mayıs Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Erzurum'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü, kısmen güneşli ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacaktır. Bu dönem boyunca, bölge genelde yağışlı bir hava patterniyle karşı karşıya kalacaktır. Özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi mümkündür. Hafta ortasında, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. 8 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanaklar olabilir. Hafta sonuna doğru, 10 Mayıs Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, Erzurum'daki hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde, su birikintilerinden uzak durulmalı ve yolculuklarda dikkatli olunmalıdır. Mayıs ayı boyunca, bölgede ortalama yüksek sıcaklıkların 13°C civarında, düşük sıcaklıkların ise 3°C civarında olması beklenmektedir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndüABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndü
Depremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldüDepremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.