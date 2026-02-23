Erzurum baharı beklerken kışı yaşıyor

Meteoroloji uzmanları bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve çevresinin yağmur ve karla karışık yağmur, Ardahan ve çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar bölge için çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

