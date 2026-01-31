HABER

Erzurum'da acı olay! Cam silerken düşen öğretmen hayatını kaybetti

Erzurum'da 3’üncü kattaki evinin camını silmek isterken düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi öğretmen Ülkühan Atmaca (45) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’ndaki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, 3’üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken dengesini kaybedip düştü. Olayı gören kızının yardımına koştuğu öğretmenin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ülkühan Atmaca, bugün ikindi namazı sonrası Narmanlı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ülkühan Atmaca’nın cenazesine yakınları, meslektaşları, öğrencilerinin yanı sıra yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

‘AFFET ANNE TOPRAK SENİ İNCİTMESİN’

Annesinin tabutuna sarılan oğlu Yusuf, “Anne affet, nur içinde yat toprak seni incitmesin” dedi. Ülkühan öğretmenin cenazesi daha sonra Abdurrahmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
