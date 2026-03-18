Kim Jong-Un %99,3'le yeniden lider seçildi! '%0.07'lik kim?' sorusu yanıt buldu!

15 Mart tarihinde Kuzey Kore'de milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimlerden mevcut başkan Kim Jong-Un %99,3'lük bir oy oranıyla galip çıktı.

GÜNEY KORE'NİN 'DÜŞMAN' OLARAK TANINMA MESELESİ TARTIŞILACAK

Sonuçların ardından Pyongyang, devlet liderliğinin seçimine karar vermek ve anayasada büyük bir değişiklik üzerinde için üzere yeni meclisin açılış oturumunu düzenleyecek.

Bu yaklaşan yasama toplantısı, geçen ay yapılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Dokuzuncu Kongresi'nin ardından geliyor.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, meclis resmi olarak Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı seçimini ve Sosyalist Anayasa'nın revizyonu ve eklemelerini ele alacak.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, oturumun öncelikli odak noktası, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı düşmanca tutumunu resmi olarak yasalaştırıp yasalaştırmayacağı ve iki Kore'yi kurucu belgesinde birbirine düşman iki ülke olarak tanımlayıp tanımlamayacağıdır.

%0.07'LİK KISIM KİM?

Az da olsa muhalif oyların dahil edilmesi, uluslararası gözlemciler ve sosyal medyada önemli tartışmalara yol açtı.

Analistler, %0.07'lik ret oranının bildirilmesinin, Pyongyang'ın küresel topluma 'normal' bir demokratik süreç imajı yansıtma için hesaplanmış bir hamle olduğu öne sürülüyor.

Tarihsel olarak, Kuzey Kore seçimleri devletin geleneksel olarak liderliğine %100 mutlak destek iddiasında bulunduğu, rekabetçi bir demokratik süreçten ziyade zorunlu bir siyasi ritüel ve ulusal nüfus sayımı işlevi görüyor.