Erzurum’da araç sayısı 152 bin 682 oldu

Türkiye’de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Erzurum, 152 bin 682 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Aralık ayında 5 bin 390 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41’inci oldu. Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 78 bin 330 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 336, otobüs sayısı bin 389, kamyonet sayısı 31 bin 827, kamyon sayısı 6 bin 703, motosiklet sayısı 8 bin 708, özel amaçlı araç sayısı 790 ve traktör sayısı 22 bin 599 oldu.

Aralık 2025 döneminde Erzurum’da 5 bin 390 aracın devri yapıldı. Bunlardan 3 bin 406’sı otomobil, minibüs 53, otobüs 14, kamyonet bin 229, kamyon 137, motosiklet 91, özel amaçlı araç 8 ve traktör 452 adet olarak gerçekleşti. Erzurum’da Aralık 2025 döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bin 87 olurken, bunlardan 688’i otomobil, 3’ü minibüs, 4’ü otobüs, 230’u kamyonet, 13’ü kamyon, 69’u motosiklet, 6’sı çok amaçlı araç ve 74’ü traktör oldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır