Erzurum'da güzellik merkezinde yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Terminal Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan güzellik merkezinde ağda makinesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
Ufak çaplı bir patlamanın ardından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen Melek Y. sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle güzellik merkezinde hasar oluştu. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum