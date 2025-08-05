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Erzurum'da güzellik merkezinde yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Erzurum'da güzellik merkezinde yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Terminal Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan güzellik merkezinde ağda makinesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

Ufak çaplı bir patlamanın ardından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen Melek Y. sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle güzellik merkezinde hasar oluştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum güzellik merkezi
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