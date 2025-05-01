HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Erzurum, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Erzurum'da bugün hava yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Erzurum'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Erzurum'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 12°C, gece 1°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar ve yağmurlu hava bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları genellikle 12°C civarındadır. Yağışlı gün sayısı fazladır. Bu nedenle, bölge halkının yağmurlu havalara uygun giyinmesi önemlidir. Islanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları önem taşır.

Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin dikkatli olması, trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Erzurum'un Mayıs ayı boyunca ortalama 9 güneşli gün, 20 yağışlı gün ve 7 yağışsız, bulutlu gün yaşanacaktır. Bu dönemde hava koşullarına uygun planlamalar yapmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, günlük yaşamı daha sağlıklı ve güvenli hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: İstanbul'da bazı işlek noktalar kapatıldı! Dikkat: İstanbul'da bazı işlek noktalar kapatıldı!
İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndüİstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.