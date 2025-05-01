Erzurum'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Erzurum'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 12°C, gece 1°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar ve yağmurlu hava bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları genellikle 12°C civarındadır. Yağışlı gün sayısı fazladır. Bu nedenle, bölge halkının yağmurlu havalara uygun giyinmesi önemlidir. Islanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları önem taşır.

Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin dikkatli olması, trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Erzurum'un Mayıs ayı boyunca ortalama 9 güneşli gün, 20 yağışlı gün ve 7 yağışsız, bulutlu gün yaşanacaktır. Bu dönemde hava koşullarına uygun planlamalar yapmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, günlük yaşamı daha sağlıklı ve güvenli hale getirecektir.