Erzurum'da inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatın 3. katında çalışan Sedat K. (34), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zemindeki demir parçalarının kafasına saplandığı belirtilen Sedat K. ile aynı inşaatta çalışan yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından işçinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada işçinin inşaattan düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır