HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum'da çalıştığı apartman inşaatının 3. katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Erzurum'da inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatın 3. katında çalışan Sedat K. (34), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zemindeki demir parçalarının kafasına saplandığı belirtilen Sedat K. ile aynı inşaatta çalışan yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından işçinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada işçinin inşaattan düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de orman yangını başladıKocaeli'de orman yangını başladı
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, 1 tutuklamaAkşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Yer: Niğde! 8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada

Yer: Niğde! 8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.