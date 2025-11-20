Erzurum'da işitme engelli çoban kayboldu! Bulunması için arama başlatıldı

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çayırtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan işitme engelli Abdurrahman Karasu (65) dün hayvanlarıyla araziye çıktı.

Karasu'nun geri dönmemesi üzerine yakınlarını durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü bölgede Karasu'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır