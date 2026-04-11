Erzurum'da jandarma aracının da karıştığı zincirleme kaza: 2 asker yaralı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve jandarma aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 asker yaralandı. Yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale yolunda buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Jandarma aracının da karıştığı kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ERZURUMDA JANDARMA ARACI KAZAYA KARIŞTI

Öte yandan, Erzurum-Aşkale ve Erzurum-İspir karayolunda meydana gelen iki ayrı kaza sonrasında ise yol trafiğe kapandı. İspir yolundaki diğer kazalarda ise 1 tır devrilirken, 1 tır ise araziye uçtu. Yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

