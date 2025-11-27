HABER

Erzurum'da korkunç doğal gaz patlaması! 2 ev yıkıldı

Korkutan haber bu kez Erzurum'dan geldi. Kent merkezinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kentte iki gündür doğal gaz ile ilgili sıkıntılar yaşandığı ve çok sayıda ihbar geldiği belirtildi.

Erzurum'da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum'da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

İKİ EV TAMAMEN ÇÖKTÜ

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

ENKAZDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İHA

