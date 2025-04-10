Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçti

Meteorolojinin sarı kod verdiği Erzurum ve çevresinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili oldu. Fırtına zaman zaman 50-80 km/saat, yüksek kesimlerde ise 90 km/saat hızı buldu. Başta kent merkezi olmak üzere ilçelerde de etkili olan rüzgar ve fırtına dün öğleden sonra çatıları uçururken, çevredeki bir çok araç ve tabela zarar gördü. Vatandaşlar tarafından da kayıt altına alınan rüzgâr ve fırtına korku dolu anlar yaşattı. Erzurum Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar sebebiyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizden 76 ihbar ulaşmış olup; çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanmıştır. AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sahada çalışmalarını sürdürmekte; riskli bölgelerde tarama ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olduğu bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. İlçelerimizde de benzer olumsuzluklar gözlenmekte olup, ekiplerimiz koordineli şekilde müdahalelerine devam etmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır