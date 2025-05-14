Erzurum'da mayısın ortasında kar sürprizi: Kent beyaza büründü, araçlar yolda kaldı!

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırtmadı. Gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşlara şemsiyelerini kullanmak zorunda bıraktırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Erzurum'un da içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PALANDÖKEN GEÇİDİNDE ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Erzurum’da son üç gündür devam eden sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzurum-Tekman karayolu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan sürücüler bir birlerine yardım ederek çıkmaya çalıştı. Bazı araçlar zincir takarken kar lastiğini sökmeyen sürücüler ise zaman zaman patinaj yaparak güçlükle de olsa yola devam edebildiler.

Erzurum - Bingöl karayolu Herdo deresi mevkiinde de kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

AŞKALE DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aşkale'nin Turaç köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köylerinin bir çoğunda kar yağışı etkili oldu. Dün gece 23.00 civarlarında başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili şekilde yağdı.

Tarlasının ekinini ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar yağan kar ile birlikte ekinlerini ekemediler. Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliği 30 cm'yi geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu sebepten dolayı köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi. Öte yandan Kop dağı geçidinde de iki gündür etkili kar yağışı olduğu bildirildi.

(İHA)