Erzurum’da MESEM operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı çalışma kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarına; işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir şekilde kayıt edildiği, bu yöntem ile hem devletten haksız kazanç elde ettikleri hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeterek kamuyu 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarara uğrattıkları ve zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan 7 şahıs alınan ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. Operasyon dahilinde gözaltına alınan 14 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum adliyesine getirildi.
(İHA)
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