Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Şan Korkmaz, Gazze'de, Filistin'de ve işgal altındaki tüm topraklarda yaşayanlara destek olmak, sessiz kalmamak, mazlumların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların ateşkes söylemlerine rağmen sürdüğünü belirten Korkmaz, "Gazze'de bir çocuğun canı yandığında bizim de ciğerimiz yanıyor. Doğu Türkistan'da bir kardeşimiz zindana atıldığında biz de nefes alamıyoruz." dedi.

Korkmaz, Gazze'deki hastanenin müdürünün görevini terk etmediği için uzun süredir tutuklu bulunmasının, dünyanın yaşananlara karşı sessizliğinin acı bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Biz bugün hem dilimizle haykırmak hem de elimizden gelen fiili boykotu yapmak için buradayız. Zulme destek veren markaları hayatımızdan çıkaracak, yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Filistin özgür olana, çocuklar bomba sesleriyle değil kuş sesleriyle uyanana kadar susmayacağız, durmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır