HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü.

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 136. haftada sürdürdü

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Şan Korkmaz, Gazze'de, Filistin'de ve işgal altındaki tüm topraklarda yaşayanlara destek olmak, sessiz kalmamak, mazlumların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların ateşkes söylemlerine rağmen sürdüğünü belirten Korkmaz, "Gazze'de bir çocuğun canı yandığında bizim de ciğerimiz yanıyor. Doğu Türkistan'da bir kardeşimiz zindana atıldığında biz de nefes alamıyoruz." dedi.

Korkmaz, Gazze'deki hastanenin müdürünün görevini terk etmediği için uzun süredir tutuklu bulunmasının, dünyanın yaşananlara karşı sessizliğinin acı bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Biz bugün hem dilimizle haykırmak hem de elimizden gelen fiili boykotu yapmak için buradayız. Zulme destek veren markaları hayatımızdan çıkaracak, yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Filistin özgür olana, çocuklar bomba sesleriyle değil kuş sesleriyle uyanana kadar susmayacağız, durmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralıAdana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendiSivas'ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.