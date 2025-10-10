HABER

Erzurum'da şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık soruşturma başlattı

Erzurum'un Narman İlçesi'nde 93 Harbinde şehit olan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve arkadaşlarının kabirlerinin tahrip edilmesi tepki topladı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

93 harbinde Kuvayı Millîye Komutanı olarak görev yapan, Erzurum'un Oltu ilçesinde Narman ilçesine 100 atlı ve yaya olarak yardıma giden, daha sonra Şekerli köyünde şehit olan ve kabri Narman ilçesi Mahmut Çavuş Mahallesi mezarlığında bulunan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve beş meçhul şehide ait mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak tahrip edildi. Olay bölge halkında büyük tepkiyle karşılandı.

Yaklaşık iki ay önce mezarı ziyarete giden Dağgirli Daştan Efendinin torunu Gülten Gürbüz, mezarın kazıldığını fark ederek durumu Narman Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mezarlık içerisinde taş duvardan yapılmış türbenin içerisine girilerek yapılan tahribatın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Erzurum da şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık soruşturma başlattı 1

Olay yeri incelemelerinde mezarın bilinçli şekilde kazıldığı tespit edildi. Yöre halkı ise yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bu, bir mezara değil, şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlıktır" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yöre insanları yetkililerin bu mezarlığı düzenli bir şekilde yeniden yapılmasını istedi.

Erzurum da şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık soruşturma başlattı 2

Birinci Dünya Savaşı sırasında Oltu'dan cepheye desteğe giden Kuvayı Milliye Komutanı Dağgirli Taştan Efendi ve beş arkadaşı, cephede şehit düşmüş ve şehit oldukları yere defnedilmişti. Bugün onların hatırasını yaşatmak için yapılan türbe, bölge halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Erzurum da şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık soruşturma başlattı 3

Olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

(İHA)

