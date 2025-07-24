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Erzurum'da skandal olay: Engelli kadını sokak ortasında darbettiler! Nedeni 'pes' dedirtti

Erzurum’da gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşusunu polise şikâyet eden bedensel engelli kadın, 5 kişi tarafından sokak ortasında sopayla darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Erzurum'da skandal olay: Engelli kadını sokak ortasında darbettiler! Nedeni 'pes' dedirtti

Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum Şehir Hastanesi’nde memur olarak çalışan ve yüzde 80 bedensel engelli olan Esin Sarıaslan, gürültü yaptıkları gerekçesiyle üst kattaki komşuları hakkında polise şikayette bulundu. Tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan, olayın ardından sokakta 5 kişinin sopalı ve tekmeli saldırısına uğradı. Şüpheliler, kadını korumak isteyen kardeşine de saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Esin Sarıaslan olay sonrası hastaneden darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"TEKMELERLE, SOPALARLA VURDULAR"

Annesi ve kardeşiyle parkta çay içtikten sonra eve döndüklerini ifade eden Esin Sarıaslan, "23.00 sıralarında bir grup erkek önümü kesti. Ellerinde sopalar vardı ve bana saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Kardeşim engel olmaya çalıştı, başını yardılar. Polis gelmesine rağmen saldırı devam etti. Tekerlekli sandalyemi kırdılar. İçlerinden biri silah çekip, beni ölümle tehdit etti. Bütün bu şiddet, sadece polisi aradığım için oldu. Şu anda can güvenliğimden emin değilim. Bana saldıran kişilerin durumu nedir bilmiyorum. Adalet ve sahiplenme bekliyorum. Hayatımdan endişe duyuyorum" dedi.

Olaya karışan şahıslardan birinin polis tarafından yakalandığı, diğer şahısların ise arandığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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