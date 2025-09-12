HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişlerBelediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Samsun'da tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli yakalandıSamsun'da tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Tefeci Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.