HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Pasinler ilçesinde Erzurum-Kars karayolunda meydana geldi. Erzurum istikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Ters dönen araçtaki 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Erzurum-Kars karayolunda trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasının ardından o isim de şikayetini geri çekti! Zehra Kınık davasında flaş gelişmeBabasının ardından o isim de şikayetini geri çekti! Zehra Kınık davasında flaş gelişme
Antalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybettiAntalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Bu görüntüler gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Bu görüntüler gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasını fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasını fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

Alevler villasına sıçradı, Bülent Ersoy son anda kurtuldu

Alevler villasına sıçradı, Bülent Ersoy son anda kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.