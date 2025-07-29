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Erzurum’da trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar Tüneli girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Erzurum’da trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı

Erzurum-Artvin karayolu üzerinde, Artvin istikametine seyir halindeki araç, tünel girişinde yer alan kavşaktan ters yönde gelen bir araçla karşılaştı. Ters yönden gelen aracı fark eden sürücü, panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sırasında sürücünün emniyet kemerinin takılı olması, muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.
Kaza maddi hasarla atlatılırken, olay anı yoldan geçen başka bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntüler, tünel girişlerinde ters yönden girişlerin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.
Yetkililer, ters yön ihlallerine karşı sürücüleri bir kez daha uyarırken, emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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