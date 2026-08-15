Erzurum'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

Erzurum Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 26 şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en özel duraklarından biri olan Erzurum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonunun toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini taşıdığını aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalbinde yer alan dadaşlar diyarı Erzurum, tarihi zenginlikleriyle eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor. Palandöken'in heybeti, uçsuz bucaksız yaylaları ve köklü tarihiyle Anadolu'muzun en kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'umuzda, dokuz gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin dört bir yanında, 11 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlik sizleri bekliyor."

Çam, bu yılki kültür yolu festivalinin odak noktasının gastronomi olduğunu aktararak, "Bu festivaller aracılığıyla hem kültür ve sanatı destekliyor hem de sanatçılarımıza katkı sunmuş oluyoruz. Festival programlarımızla özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürel hayatın merkezine taşıyor, onlar için hazırladığımız tiyatrolar, drama, resim, müzik, dans ve el sanatları atölyeleriyle geleceğin sanatseverlerine ilham veriyoruz." diye konuştu.

Festivallerin şehirler için ekonomik anlamda da çok önemli bir karşılığı bulunduğunun altını çizen Çam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2025 yılında 64 milyon yabancı ziyaretçiyle bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik bir artışla dünya turizminde 4. sıraya yükselmiş durumda. 2025 yılı turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolarken, 2026 yılındaki 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefimiz için de canla başla çalışmaya devam etmekteyiz. Bugün artık yalnızca turizmi değil doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye modelini dünyaya göstermekteyiz."

Vali Aydın Baruş da milyonlarca insanı kültür ve sanatla buluşturan bu festival zincirinin Erzurum'da her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi, şehrin kültür ve turizm alanındaki gücünün de en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarihiyle, mimarisiyle, gelenekleriyle, müziğiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla ve sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle başlı başına bir kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirten Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Kültür Yolu Festivali, bu hazinenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve tanıtımını sağlayan çok önemli bir organizasyondur. Festival boyunca düzenlenecek sergiler, konserler, söyleşiler, dinletiler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeler, fotoğraf yarışmaları ve lezzet durakları sayesinde şehrimizden ve çevre illerimizden on binlerce vatandaşımız kültür ve sanatın farklı alanlarıyla buluşma imkanına kavuşacaktır. Erzurum Kültür Yolu Festivali süresince gerçekleştirilecek kültür ve sanat faaliyetleri yalnızca sosyal hayatımızı zenginleştirmekle kalmayacak aynı zamanda şehrimizin turizm potansiyelini artıracak, ekonomik hareketliliğine katkı sunacak ve ilimizin marka değerinin artmasına da çok önemli katkılar sunacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un kültürünün, sanatının, tarihinin ve medeniyetinin oluşmasına vesilen olan önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok da birer selamlama konuşması yaparak festivalin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen program sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'a hediye takdim etti.

Protokol daha sonra müzedeki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergilerini gezdi.

Açılışa AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin yapılacağı festival 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.



Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır