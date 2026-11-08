Erzurum’da üç mevsim bir arada

Erzurum’da önceki gün gece saatlerinde şiddetini artıran ve zaman zaman yüksek kesimlerde etkili olmaya devam kar yağışı, şehir merkezini kısa sürede beyaz bir gelinlik gibi kapladı.

Kentte bir yanda kış mevsiminin habercisi olan kar örtüsü yer alırken, diğer yanda sonbaharın simgesi olan sarı ve yeşil yapraklı ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu çok renkli kontrasta, Erzurum’un asırlık Selçuklu ve Osmanlı mirası tarihi yapıları da eşlik etti.

Kar yağışının ardından Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi kentin simge mekanları beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi dokunun üzerinde biriken kar taneleri, ağaçlardaki renk cümbüşüyle birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğraf karelerine yansıdı.

Şehirde yaşanan bu büyüleyici atmosferi fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar ise tarihi alanlara akın ederek anı ölümsüzleştirdi.