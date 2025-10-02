HABER

Erzurum'da vatandaşlar sahipsiz hayvan ihbarlarını 112'ye bildirebilecek

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, vatandaşların, sahipsiz hayvan ihbarlarını pazartesi gününden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebileceğini açıkladı.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını paylaştı.

Çiftçi, kentte sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 4 toplantı gerçekleştirildiğini belirterek,"Nüfusu 25 bini geçen belediyelerle ilgili ayrı toplantı yaptık. Büyükşehir Belediyemizin 600 kapasiteli hayvan barınağı vardı, bunu 1500'e çıkardı." dedi.

Pasin Ovası Belediyeler Birliğinin şartları taşımadığı için kapalı olan hayvan barınağı, eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmete başladığını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Oltu ve Aziziye belediyelerimizde hayvan barınağı tesis edilmesiyle ilgili 200'er kapasiteli ihaleler yapıldı, inşaat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Büyükşehir Belediyemize 80 dönümlük arazi tahsis ettik, 5 bin kapasiteli doğal yaşam alanı oluşturuluyor. Bu çalışmalar tamamlandığında tesislerin kapasiteleri 7 bin 100'e ulaşacak ve bundan sonra topladığımız hayvanları, barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza edeceğiz. Temennimiz, bu yılın sonuna kadar inşallah ilimizde kesinlikle ortada başıboş dolaşan hayvanın olmaması. Şehrimizin her tarafı gezildiğinde fazla dolaşan sahipsiz hayvan olmadığı görülebiliyor. Bu tesislerin devreye girmesiyle artık vatandaşımızı huzursuz eden, çocuklara okullara gidiş-gelişlerinde saldıran sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili problemler ilimizin gündeminden çıkacak."

Çiftçi, Erzurum'un, İçişleri Bakanlığı talimatıyla sahipsiz hayvan ihbarının acil çağrı merkezinde değerlendirileceği 29 ilden biri olduğunu söyledi.

Hizmetin pazartesi gününden itibaren kentte başlayacağını aktaran Çiftçi, vatandaşlardan, karşılaştıkları sahipsiz hayvanları 112'ye bildirmelerini istedi.

Kentteki 9 aylık asayiş verilerini geçen yıl ile karşılaştıran Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8,8, topluma karşı işlenen suçlarda 10,9, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 18,3, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda 28,5 oranında azalma olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, dolandırıcılık olaylarında yüzde 18,1 azalış olduğunu ifade ederek, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve kentte yaz sıcakları nedeniyle çıkan yangınların bu yıl yüzde 45,3 arttığını kaydetti.

Geçen yıl 9 ayda 3 bin 226 arananın yakalandığını hatırlatan Çiftçi, bu yıl sayının 3 bin 546'ya yükseldiğini bildirdi. Ayrıca düzensiz göçle mücadele operasyonlarının bu yıl yüzde 15,4 yükseldiğini söyleyen Çiftçi, bu konuda tutuklamaların da yüzde 129 arttığını belirtti.

Konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kentte asayişten trafiğe tüm birimlerin aldığı önlemlerden bahsetti.

Her okula, o okulda çocuğu eğitim gören bir "veli polis" görevlendirdiğini söyleyen Karaburun, okul çevrelerinde sıkı tedbirler aldıklarını, kırmızı ışık ihlallerini önlemek için sivil trafik ekipleri oluşturduklarını ve uyuşturucuyla mücadelede de kararlı olduklarını bildirdi.

Kentte uyuşturucuyu tamamen bitirmek için sıkı çalıştıklarını vurgulayan Karaburun, vatandaşları gördükleri her olumsuzluğu 112'ye bildirmelerini istedi.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu ve bazı birim müdürleri de hazır bulundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

