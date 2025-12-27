HABER

Erzurum-Erzincan karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışının ardından yaşanan buzlanma şehirlerarası yollarda ağır tonajlı araçların kaymasına ve yolun kapanmasına neden oldu. Erzurum-Erzincan karayolunda Tepebaşında yaşanan tipi nedeniyle Aşkale ilçesinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler sürücüleri uyararak beklemelerini istedi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİ DURDURULDU

Öte yandan, Erzurum-Artvin karayolunda da buzlanma trafik kazalarına neden oldu. Bazı tırlar yolda kayarken, polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında sürücüleri uyarıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

