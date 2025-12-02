HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum güne karla uyandı

Erzurum’da dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa süre sonra durdu. Kentte 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Erzurum güne karla uyandı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Dün gece etkili olan kar yağışı az da olsa şehrin üzerini örttü. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışından dolayı özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman trafikte ve ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Ekipler trafiğin rahat işlemesi için kesintisiz çalışma yapıyor.

Erzurum güne karla uyandı 1

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum güne karla uyandı 2

Erzurum güne karla uyandı 3

Erzurum güne karla uyandı 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"

Anahtar Kelimeler:
kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.