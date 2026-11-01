Erzurum Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugünkü Erzurum hava durumu, 01 Kasım Pazar 2026 tarihinde oldukça değişken. Hava sıcaklıkları, gün boyunca 18 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Saat ilerledikçe sıcaklığın artması bekleniyor. Ancak akşam saatlerine doğru hava serinleyecek. 16 derece civarına düşmesi muhtemel. Erzurum’un iklimi, bu mevsimde ani sıcaklık değişiklikleri ile bilinir. Bu durum, pek çok Erzurumlu için tanıdık bir tablo oluşturuyor.

Bugünkü hava nasıl diye merak edenler için, güneşli bir gün bekliyor. Ara ara bulutlar da göz kırpacak. Geçmişte aldığım veriler göz önüne alındığında, kışın sert yüzü Aralık ayında kendini gösterecek. Bu nedenle, hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karamsar görünüyor. Salı ve Çarşamba günleri Erzurum’da daha çok bulutlu ve serin bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşebilir. Gün içinde yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler seçmekte fayda var. Ayrıca, özellikle akşam saatlerinde soğuk, rüzgâr ve hafif yağışa karşı hazırlıklı olmak günlük yaşamı kolaylaştıracaktır.

Kış hazırlıklarının başladığı bu dönemde, Erzurum’da hava şartlarına uygun giyinmek çok önemli. Kalın kıyafetler, hava şartlarının ani değişimlerine karşı sizi korur. Uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız, yanınıza şemsiye veya su geçirmeyen bir üst almanız iyi olur. Ani yağışlarda ıslanmaktan kurtulursunuz. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak için bol su içmeyi, sağlıklı beslenmeyi unutmayın.

Erzurum hava durumu itibarıyla keyifli bir gün sunuyor. Fakat önümüzdeki günlerdeki olası serin hava ve yağışlar, hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Kışa yaklaşırken, kendinizi ve sevdiklerinizi bu değişken hava koşullarına karşı korumak için önlemler almak önemli.