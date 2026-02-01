Erzurum Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

1 Şubat 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu karasal iklim özelliklerini gösteriyor. Şehirde hafif karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece ise 0 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu durum, Erzurum’un kış aylarındaki soğuk hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 5 derece, gece 1 derece civarında olacak. 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece, gece -8 derece olacak. 4 Şubat Çarşamba günü ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -5 derece, gece -15 dereceye düşecek. Bu hava durumu Erzurum'un kış aylarındaki tipik soğuk koşullarını gösteriyor.

Hava koşulları altında, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olması gerekiyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin araçlarını kış koşullarına uygun hazırlamaları önemlidir. Yolda dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gerekmektedir. Ayrıca, soğuk havalarda hipotermi riskine karşı uygun giyinmek de önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, açık hava aktivitelerinde süreyi sınırlamak faydalı olacaktır. Bu önlemler, Erzurum'da kışın güvenli bir şekilde keyif almanızı sağlar.