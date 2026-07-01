Erzurum Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz 25 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 10 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Erzurum'daki hava durumu bu nedenle keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz 28 dereceye, gece ise 14 dereceye ulaşacak. Rüzgar hafif, batı-kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %27 civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 27 derece, gece 14 derece olacak. Rüzgar hafif, batı yönünden esecek. Nem oranı %41 civarında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27 dereceye, gece ise 11 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %48 civarında olacak. Erzurum'da genel olarak hava durumu açık ve güneşli devam edecek.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz sıcaklıklar 25 dereceye ulaşacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Akşam sıcaklıklar 10 dereceye düşecek. Serin havaya karşı bir ceket almanızda fayda var. Rüzgar hafif olacağı için serinlik endişesi taşımayın. Nem oranı %38 civarında; bu da hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Erzurum'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz güneş ışınlarından korunmak, akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak için önlemlerinizi almayı unutmayın.