Erzurum Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 30-32 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 12-14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50-60 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 5-10 km/saat arasında olacak. Bu durum, Erzurum'daki hava için "güzel ve ılıman" ifadesini kullanmamızı sağlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü de hava güneşli. Sıcaklık 28-30 derece arasında seyredecek. 5 Ağustos Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç olacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava güneşli olacak. Sıcaklık bu günde 26-28 derece civarında kalacak. Böylece Erzurum'daki hava durumu ile ilgili genel bir fikir sahibi olabiliriz.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde uzun süre dışarıda kalmaktan kaçının. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket almayı unutmayın. Böylece Erzurum'daki hava durumundan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.