Erzurum Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 02 Ekim 2026, Erzurum'da hava durumu kış mevsiminin yaklaştığını gösteriyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor. Sabah soğuk havanın etkisi hissediliyor. Bu durum, pek çok insanı dışarı çıkmadan önce düşündürüyor. Nem oranı düşük. Havanın kuruluğu, güneşli bir gün geçirmek isteyenlere fırsat sunuyor.

Gün sıcak bir başlangıç yapıyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşecek. Gece 10 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. Akşam dışarı çıkmayı planlayanlar için bu durum dikkate alınmalı. Kalın bir ceket veya sıcak tutacak bir giysi almak iyi fikir. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler için güzellikte bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyebilir. Pazartesi günü sıcaklık biraz daha düşecek. Yer yer 17 ile 19 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar serinlik hissini artırabilir. Dış mekan aktiviteleri için hava durumu, plan yapılırken önem kazanıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri yağışların başlayacağı tahmin ediliyor. Bu durum, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar programlarını gözden geçirmeli. Hafif bir yağış bekleniyor, ancak tüm gün etkili olması olası değil. Havanın değişkenliği sebebiyle yanınızda bir şemsiye taşımak iyi bir strateji.

Erzurum'da hava durumu 02 Ekim itibarıyla birçok aktivite için uygun. Ancak önümüzdeki günlerde olası hava değişikliklerini göz önünde bulundurmak önemli. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar ve yağışlara hazırlıklı olmak keyfinizi artıracaktır. Giyiminiz ve planlarınızla havanın sürprizlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Daha konforlu bir deneyim için bu önemli.