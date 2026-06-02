Erzurum Hava Durumu! 02 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu açık ve serin bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 16-18 dereceyken, gece 6-7 derece seviyelerine inecek. Ancak, 3 Haziran itibarıyla sağanak yağışlar başlıyor. Gündüz sıcaklıklar 17-20 dereceye çıkacak, gece ise 2-5 derece olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, bu dönemde serin ve yağmurlu günlerde konforunuzu artıracaktır.

Simay Özmen

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü Erzurum'da hava durumu genellikle açık ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 - 18 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 6 - 7 derece arasında olacak. Hava açık kalacak ve yağış beklenmiyor. Bu serin hava koşulları, Erzurum'un sert karasal ikliminin bir yansıması. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 3 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında olacak. Gece ise 2 - 5 dereceye düşecek. 4 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıklar 19 - 22 derece, gece ise 4 - 7 derece civarında kalacak. 5 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 20 - 23 derece, gece ise 5 - 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava nedeniyle ceket veya uzun kollu giysiler tercih edilebilir. 3 ve 4 Haziran tarihlerinde yağmur bekleniyor. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcak olacağı için kat kat giyinmek pratik bir çözüm sağlar.

Erzurum'un iklimi, yaz aylarında bile serin ve değişken olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak gününüzü daha konforlu ve sağlıklı geçirmeye yardımcı olacaktır.

hava durumu Erzurum
