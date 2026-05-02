Erzurum Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu, bölge halkı için hazırlık gerektiriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 - 12 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysi bulundurmaları öneriliyor. Ayrıca uygun ayakkabı giymeleri önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Mayıs Pazar, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Hava sıcaklıkları 13 - 14 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi, hava sıcaklıklarının 10 - 11 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgarlı hava koşulları etkili olacak. Hafif eşyaların iç mekanlarda tutulması önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gereklidir.

5 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıkları 6 - 7 derece olarak belirlendi. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak, günlük aktiviteleri rahat yapmayı sağlar.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları yağışlı ve serin olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava şartlarına uygun hazırlık yapmaları önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak şarttır.