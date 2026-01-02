HABER

Erzurum Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 2 Ocak 2026 Cuma günü karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları -12 ile -28 derece arasında değişirken, soğuk hava koşulları gün boyunca devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava ılımlılaşacak; 3 Ocak'ta sıcaklık -11 ile -23 derece, 4 Ocak'ta ise -2 ile -14 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve uygun ayakkabılar seçmek, sağlığı korumak açısından büyük önem taşıyor.

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava soğuk ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklıklar gün boyunca -12 ile -28 derece arasında değişecek. Soğuk hava koşulları, tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Erzurum'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde daha da soğuyacak. Gün ortasında sıcaklıklar -12 dereceye yükselebilir. Ancak, soğuk hava etkisi sürecek. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 3 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -11 ile -23 derece arasında seyredecek. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık -2 ile -14 derece olacak. 5 Ocak Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık yine -2 ile -14 derece arasında değişecek. Bu günlerde Erzurum hava durumu daha ılıman koşullar sunacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle, dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Karla karışık yağmurlu havalarda kayma riski bulunuyor. Bu nedenle, uygun ayakkabılar seçilmelidir. Hava daha ılıman hale gelse de sıcaklık düşük kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı koruma açısından şarttır.

