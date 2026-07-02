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Erzurum Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 27 dereceyi bulurken, gece 10 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 3 Temmuz'da çoğunlukla güneşli, 4 ve 5 Temmuz'da ise sağanak yağış bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, özellikle yağışlı günlerde şemsiye ve yağmurluk bulundurmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz 27 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıklar 10 dereceye düşecek. Rüzgar hafif. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %32 civarında olacak. Bu güzel havada Erzurum'un tadını çıkarabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava durumu değişecek. 3 Temmuz Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 12 derece arasında değişecek. 4 Temmuz Cumartesi günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 24 ile 11 derece arasında olacak. 5 Temmuz Pazar günü de benzer yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 23 ile 10 derece arasında değişecek. 6 Temmuz Pazartesi günü, sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 26 ile 11 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 4 ve 5 Temmuz'daki yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağmurluk da yanınıza alabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Erzurum'da bugünkü hava durumu güzel ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Özellikle yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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