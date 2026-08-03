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Erzurum Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu yaz sıcaklıklarını yansıtacak. Günlük sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, gece 13-14 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak güneşli olmakla birlikte öğleden sonra hafif bulutlanmalar görülecek. İlerleyen günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlanmak, yanınıza şemsiye almak ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Erzurum'da hava durumu yaz mevsiminde tipik özellikler taşıyor. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 30 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 13-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli kalacak. Ancak öğleden sonra hafif bulutlanma olacak. Yerel olarak hafif yağışlar da görülebilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer sıcaklıklar göstermeye devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının 30 derece civarında olması bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde bulutlu bir hava görülecek. Öğleden sonra güneş geri dönecek ve hava açacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 26 derece civarına inecek. Gün boyunca güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları genellikle 19-22 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle güneşli kalacak. Yazın bu sıcak günlerinde öğleden sonra hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumanız önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek önerilir. Sıcak havalarda bol su içmek de dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmayı ihmal etmemelisiniz.

Erzurum'da hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini göstererek sıcak ve güneşli geçecek. Hafif yağışların olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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