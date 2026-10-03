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Erzurum Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Ekim 2026 tarihinde serin ve keyifli bir hava hâkim. Sabah bulutlu başlayan gün, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle doğa severler için cazip bir atmosfer sunuyor. Hava sıcaklıkları 20 dereceye ulaşacak, akşam ise 17-18 dereceye inecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağış ihtimalinin artması bekleniyor. Doğa yürüyüşü yapmayı planlayanların ise hazırlıklı olması önemli.

Erzurum Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum'da 3 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, bölgenin sonbahar havasını yansıtıyor. Bugün sabah serin bir hava var. Hava sıcaklıkları, gündüz 20 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabaha biraz bulutlu başlayacak. Ancak öğle saatlerinde güneş kendini gösterecek. Bu durum, doğa severler için güzel bir fırsat sunuyor. Bugünkü hava dışarıda vakit geçirmek için uygun.

Hava durumu açısından, bu tarihte serin ve keyifli bir hava hakim. Öğleden sonra hafif bir rüzgar hissedilecek. Şehrin coğrafyası gereği, sabah hissedilen soğuk ilerleyen saatlerde rahatça geçiyor. Dolayısıyla keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dışarıda etkinlik yapmayı düşünürseniz, sıcak giysiler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Ekim’den itibaren soğuk havanın etkisi görülebilir. Sıcaklıkların 16-19 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum şehrin atmosferinde serinlik yaratacak. Yağışlı günler de yavaş yavaş artış gösterebilir. Doğa yürüyüşü planlayanlar, akşam saatlerindeki ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı.

Sonbahar ayları, Erzurum'da doğal güzellikleri keşfetmek için idealdir. Ancak hava durumuna dikkat etmek önemlidir. Yağmurlu günlerde, yer kayganlaşabilir. Açık alanlarda olumsuz hava şartları ile karşılaşma riski vardır. Bu nedenle yürüyüş yaparken uygun ayakkabı ve giysi seçimi faydalıdır.

Erzurum'un doğası ve serin havası, keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Havanın tadını çıkarırken gerekli önlemleri almak önemlidir. Doğada yaşamak, ona saygı duymakla başlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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