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Erzurum Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Haziran 2026 günü sağanak ve gök gürültülü yağışlarla yaz başlangıcı yaşanıyor. Gün içinde sıcaklık 18-19 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 2-5 derece seviyesine düşecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur beklenirken, sıcaklık 17-22 derece aralıklarında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişikliklere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk kullanımı öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçiyor. Gündüz sıcaklığı 18-19 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 2-5 derece olacak. Bu durum, Erzurum hava durumu açısından tipik bir yaz başlangıcı.

Önümüzdeki günlerde, 4 Haziran Perşembe günü bölgede hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarında. Gece sıcaklıkları 3-5 derece arasında olacak. 5 Haziran Cuma günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-22 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 4-7 derece arasında değişecek.

6 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde hafif yağmur görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 19-21 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-7 derece civarında. Bu tahminler, Erzurum hava durumu açısından genel bir eğilimi yansıtıyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek vücudunuzu korur. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarına uyum sağlamak mümkün olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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