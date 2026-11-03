Erzurum Hava Durumu! 03 Kasım Salı Erzurum hava durumu nasıl?

3 Kasım Salı 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu oldukça değişken. Şehrin yüksek kesimlerinde sonbaharın etkileri belirgin. Hava sıcaklıkları gün içerisinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derecelere kadar iniyor. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olanlar için önem taşıyor. Erzurum için hafif kapalı ve yer yer parçalı bulutlu bir gün söz konusu.

Hava şartları, yer yer hafif yağışlar da içeriyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde bu yağışlar belirginleşebilir. Şimşek ve gök gürültüsü ihtimali mevcut. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Kış mevsiminin habercisi olan bu günlerde, nem oranı artıyor. İklim değişiklikleri nedeniyle ani sıcaklık dalgalanmaları yaşanabilir. Soğuk havalara hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kışa geçiş sürecini daha belirgin hale getirecek. Hava sıcaklıkları 3 Kasım sonrasında 15-18 dereceye düşecek. Hafta ortası ve sonrasında beklenen yağışlar, kışın habercisi olacak. Bu dönemde, vatandaşların kalın giysiler tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Hava durumunun getirdiği değişiklikler bazı önlemler almayı gerektirebilir. Yoğun yağışlar yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Sürücülerin hız sınırlarına uyması önemli. Bu hava koşullarında sağlıklı kalmak için vitamin ve mineralleri almak faydalıdır. Kış hazırlığı yapmak, hem sağlık hem günlük yaşam açısından olumlu etki yaratır.

Erzurum hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, günlük aktiviteleri planlamayı kolaylaştırır. Ayrıca sorunsuz bir hava geçişi için önemlidir. Görülen hava koşulları, kışa hazırlık döneminin önemini hatırlatıyor. Bu havayı değerlendirmek ve koşullara hazırlıklı olmak akıllıca bir yaklaşımdır.