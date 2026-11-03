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İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli 'Yasa dışı bahis' operasyonu! 151 şüpheli yakalandı

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul merkezli 39 ilde, Telegram üzerinden yapay zeka destekli "AVCI" programı kullanılarak yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Teknik incelemelerin ardından eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve 151 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahse karşı başlatılan mücadele sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 39 ilde Yasa Dışı Bahis operasyonu gerçekleştirildi. yapay zeka destekli 'Avcı' projesinin kullanıldığı operasyonlar kapsamında 151 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli Yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı 1

"ÇOK SAYIDA GRUP VE ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde;

Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli Yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı 2

"İSTANBUL MERKEZLİ 39 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

Yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin belirlenmesi üzerine bugün, İstanbul merkezli 39 ilde
operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli Yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı 3

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

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İçişleri Bakanlığı
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