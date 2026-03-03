HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 03 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklığı 1 derece, gece ise -7 dereceye düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yıda buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Araçla seyahat edenlerin dikkatli olması, açık alanlarda bulunanların kalın giysiler giymesi gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Hava durumunu kontrol etmek büyük önem taşımaktadır.

Erzurum Hava Durumu! 03 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Bugün, 3 Mart 2026 Salı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık -7 dereceye düşecek. Rüzgar hızı yaklaşık 15 km/saat. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak.

Bu soğuk hava koşulları, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabilir. Don olayları da görülebilir. Araçla seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin kalın giysiler giymeleri önerilir. Ellerini ve yüzlerini korumaları da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -4 derece, gece ise -17 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Ancak gündüz sıcaklığı yine -4 derece, gece -18 dereceye düşecek. 6 Mart Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık -1 derece, gece ise -7 derece olacak.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Yolda buzlanma ve don olayları olabilir. Araçla seyahat edenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Açık alanda bulunanlar kalın giysiler giymelidir.

Erzurum'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karlı olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu yüzden, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Gerekli önlemleri almaları gerekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"
Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.