Erzurum Hava Durumu! 03 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Bugün, 3 Mart 2026 Salı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık -7 dereceye düşecek. Rüzgar hızı yaklaşık 15 km/saat. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak.

Bu soğuk hava koşulları, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma yaşanabilir. Don olayları da görülebilir. Araçla seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin kalın giysiler giymeleri önerilir. Ellerini ve yüzlerini korumaları da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -4 derece, gece ise -17 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Ancak gündüz sıcaklığı yine -4 derece, gece -18 dereceye düşecek. 6 Mart Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık -1 derece, gece ise -7 derece olacak.

Erzurum'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve karlı olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu yüzden, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Gerekli önlemleri almaları gerekecek.