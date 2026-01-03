HABER

Erzurum Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da bugün hava sıcaklığı -11 ile -24 derece arasında değişiyor. Açık gökyüzü ile birlikte soğuk hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha da düşecek. 4 Ocak'tan itibaren sıcaklıkların ılımanlaşacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde -4 ile -18 derece arası değerler bekleniyor. Bu soğuk havalarda kalın giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumak için önemli. Dışarıda dikkatli olunmalı ve araç kullanmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava çok soğuk. Hava açık. Gün boyunca sıcaklık -11 ile -24 derece arasında olacak. Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Gün doğumu saati 06:26. Gün batımı saati ise 17:33 olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'daki hava durumu, kış aylarındaki tipik soğuk ve açık hava koşullarını gösteriyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesine sebep olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık -4 ile -15 derece arasında olacak. 5 Ocak Pazartesi günü hava -3 ile -18 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklığı -2 ile -14 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'daki hava durumu kış aylarının soğuk ve karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini dikkate almak önemlidir.

Bu soğuk hava koşullarında, vücut ısısını korumak için kalın giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Açık hava aktivitelerinde dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Gerekli önlemleri almak da önem taşır.

