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Erzurum Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu keyifli bir şekilde güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30 dereceye yükselecek, akşamları ise serinlik hissedilecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman diliminde bulunuyoruz. Güneş koruyucu ürünler ve bol su tüketimi sağlığınızı destekleyecek. İlerleyen günlerde de benzer bir hava durumu hakim olacak. Yanınıza ceket almayı unutmayın.

Erzurum Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu keyifli. Gündüz hava genellikle güneşli. Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. Bu durum, serin akşamları sevenler için ideal.

Yaz aylarında Erzurum'da gündüzler sıcak, akşamlar serin geçer. Gün boyunca hafif kıyafetler giyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ceket veya hırka bulundurmak faydalı. Öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su tüketmek de sağlığınıza katkı sağlar.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba bulutlu bir başlangıç olacak. Ardından güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 26-27 derece civarında seyredecek. 6 Ağustos Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 26-27 derece aralığında kalacak. 7 Ağustos Cuma hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 28-29 dereceye ulaşacak.

Erzurum'da bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun zaman. Akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmamalısınız. Yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz.

Erzurum'da 4 Ağustos 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli, akşamları serin bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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