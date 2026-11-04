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Erzurum Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

04 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Erzurum'un hava durumu kış mevsiminin etkilerini hissettiriyor. Bugün kapalı ve hafif yağışlı hava, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesiyle dikkat çekiyor. Özellikle açık alanlarda zaman geçirenlerin kalın giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 15 ile 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum kış aktiviteleri için uygun bir atmosfer yaratıyor.

Erzurum Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

04 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Erzurum'daki hava durumu kış mevsiminin ilk soğuk günlerini hissettiriyor. Bugün Erzurum'da hava kapalı ve hafif yağışlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar daha düşük ölçülüyor. Gün içinde bulutlu hava ara ara karşımıza çıkıyor. Bu durum geçiş dönemine işaret ediyor. Erzurum'un hava durumu kışa hazırlık yapanlar için önemli.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Hafif rüzgar, hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Bu nedenle, hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle açık alanlarda zaman geçirenler kalın giysiler tercih edebilir. Rüzgara karşı koruyucu kıyafetler, dışarıda kalınacak süreyi daha konforlu hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda bazı değişiklikler bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren aralıklarla yağışlar devam edebilir. Sıcaklıkların düşmesiyle kış şartlarının etkili olması muhtemel. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 15 ile 18 derece arasına gerileyebilir. Bu durum, kış aktiviteleri için uygun bir iklim sağlar. Ancak hava koşullarına dikkat edilmeli. Akşam saatlerinde ani soğuklar etkili olabilir. Dışarıda geçirilen zamanda uygun giysiler giyilmesi kritik.

Kazaların önlenmesi için trafikte dikkatli olmak önemli. Yaya geçişlerine özen göstermek de hayati bir durumdur. Havanın soğuması, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve ani hareketlerden kaçınmaları akıllıca olacaktır. Sıcaklıkların düşmesiyle insanlar iç mekanlarda daha fazla zaman geçirebilir. Yeterli ısınma önlemlerinin alınması da önemlidir. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Bu durum enerji verimliliği açısından faydalı olacaktır.

Özetle, Erzurum için 04 Kasım'daki hava durumu kış mevsimine geçişin ilk belirtilerini taşıyor. Bugünkü hava kapalı ve hafif yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bireysel önlemler almak ve genel hava koşullarına uygun yaşam tarzları geliştirmek önemlidir. Dış etkilere karşı hazırlıklı olmak konforlu bir kış mevsimi geçirmek için şart.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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